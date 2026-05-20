Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 21 maggio

Le previsioni meteo per il 21 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, giovedì 21 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà soleggiato e con clima quasi estivo soprattutto lungo la costa. La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio mentre nel pomeriggio il sole resterà prevalente con soltanto qualche nube di passaggio senza effetti sul tempo. Dopo i giorni segnati dal vento e da temperature più basse, il nord-est della Sardegna vivrà una fase decisamente più calda e stabile, favorevole anche per i tanti turisti presenti tra Olbia, la Costa Smeralda e le spiagge della Gallura.

Temperature e venti

Le temperature saranno in sensibile aumento con minime tra 18 e 20 gradi e massime fino a 28 gradi nelle aree interne e lontane dalla costa. I venti soffieranno deboli con mare generalmente poco mosso e condizioni ideali per escursioni, giornate all’aperto e prime attività balneari della stagione. Il clima sarà più caldo soprattutto nelle ore centrali con sensazioni quasi estive nelle zone riparate dal vento.

La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 19-20 gradi, ancora leggermente fresca ma già più gradevole per chi vorrà fare i primi bagni soprattutto nelle spiagge più riparate e nelle ore più calde della giornata.

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