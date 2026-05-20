Badesi celebra il campione del Palio della Stella a Olbia

Badesi celebra il vincitore del Palio della Stella a Olbia.

Badesi celebra il vincitore del Palio della Stella, che si è svolto domenica 17 maggio a Olbia consegnando il primo premuo a Emilio Settembrini. Il sindaco del paese della Gallura ha dichiarato con entusiasmo sui social questo traguardo per il borgo, dichiarando che “la storia è stata fatta” e ringraziando il vincitore per il trionfo, che secondo il primo cittadino Gian Mario Mamia è ”arrivato grazie a una prestazione magistrale, ma che è soprattutto il coronamento di un percorso fatto di costanza, talento e tanta determinazione”.

Il ringraziamento del sindaco.

Gianmario Mamia ha ringraziato Emilio Settembrini che ha corso per Badesi con Clara de S’ena centrando la stella in un tempo record di 10:68. Secondo il primo cittadino la sua vittoria rientra in un percorso di continuità ai suoi traguardi raggiunti nel tempo, citando il record sfiorato del 2017 e nel 2025 quando ha raggiunto il secondo posto. ”Il meritato trionfo che ci porta dritti nella storia della manifestazione”, ha dichiarato Mamia.

“La terza volta è quella buona, ma la costanza di Emilio è il vero esempio di cosa significhi non mollare mai!. Grazie Emilio per aver portato i colori di Badesi sul gradino più alto del podio”, ha concluso il primo cittadino ringraziando anche l’Associazione Culturale Lu Juali di Luogosanto, il Comitato Festeggiamenti di San Simplicio e il Comune di Olbia per aver ben organizzato il Palio.

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