Benvenuto Vermentino, a Olbia una settimana di eventi: il programma

Il programma di Benvenuto Vermentino.

La Camera di Commercio di Sassari-nord Sardegna e l’Azienda Speciale Promocamera, in partenariato con il Comune di Olbia e il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, in collaborazione con le locali Associazioni di Categoria, organizza la 9ª edizione di “Benvenuto Vermentino”.

La manifestazione seguirà il collaudato format adottato con successo nelle passate edizioni e si svilupperà durante l’arco di un’intera settimana di iniziative ed eventi denominata la “Settimana del Vermentino”, da lunedì 2 a domenica 8 ottobre prossimi.

“Benvenuto Vermentino”, che ancora una volta si conferma manifestazione di grande appeal, si svolgerà come di consueto ad Olbia. L’evento, giunto alla sua nona edizione dimostra una volta di più quanto sia importante la sinergia fra enti per promuovere il Vermentino, una vera e propria eccellenza tra le produzioni locali. Il calendario di iniziative enogastronomiche e culturali, messe insieme dall’organizzazione, rafforza la qualità di un evento in costante crescita. Nel corso della settimana ristoranti, bar e hotel che aderiscono all’iniziativa daranno fondo alla loro creatività proponendo alla clientela percorsi legati al Vermentino. Il vino sarà al centro della proposta delle attività commerciali, artigianali e dei servizi che proporranno il Vermentino offerto dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG.

Le strade di Olbia saranno animate da un interessante programma di appuntamenti che consentiranno di vivere al meglio l’intera settimana dell’evento. Non mancheranno le visite guidate nelle cantine, insieme ai produttori e gli incontri B2B tra i produttori ed una selezione di buyers nazionali ed esteri provenienti dai Paesi del centro e nord Europa per rafforzare anche l’opera di internazionalizzazione che anno dopo anno sta rilevandosi elemento di assoluta rilevanza anche sotto il profilo della promozione del territorio.

In questo senso rivestono particolare interesse i B2B insieme agli operatori esteri del centro nord Europa il 3 e 4 ottobre dalle 10-13 e dalle 15-17. Momento di confronto tra le realtà produttive locali e il mercato estero, in un’ottica di concreta internazionalizzazione.

Il 5 e il 6 spazio per le degustazioni tecniche in calendario sempre al Museo Archeologico dalle 16,30 alle 19. Per un momento interessante e sempre molto atteso dai numerosi appassionati che si sono prenotati per potervi prendere parte. Altro momento dedicato alla degustazione quello pensato per il pubblico sabato 7 dalle 17 alle 23, al centro di Olbia.

Sotto la regia di Promocamera, inoltre, le locali Associazioni di Categoria organizzeranno diverse iniziative di animazione urbana che andranno a coinvolgere attivamente le Cantine produttrici di Vermentino, le attività produttive di Olbia (commerciali, artigianali, dei servizi, ecc.), gli operatori della ricettività (alberghiera ed extra alberghiera), della ristorazione e dei pubblici esercizi, in sintonia con gli obiettivi strategici che caratterizzano la manifestazione.

Il programma.

• Shopping & Vermentino: dal 2 all’8 ottobre le attività commerciali, artigianali e dei servizi aderenti all’iniziativa (aree commerciali di Corso Umberto I° e Via Regina Elena) proporranno ai propri clienti il Vermentino offerto dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG.

• Apericena & Vermentino: dal 2 all’8 ottobre ristoranti, Bar e Hotel aderenti all’iniziativa proporranno ai propri clienti menù a tema Vermentino di Gallura DOCG.

• Incontri B2B con i buyers esteri e Wine tour presso alcune Cantine locali: nelle giornate del 3-4 Ottobre presso il Museo Archeologico di Olbia si svolgeranno gli incontri tra i buyers/importatori esteri del centro-nord Europa e le locali Cantine produttrici di Vermentino

• Degustazione tecnica guidata: il 5 e 6 ottobre presso il Museo Archeologico (ingresso su prenotazione) si svolgerà la tradizionale Degustazione tecnica realizzata in collaborazione con i sommelier dell’A.I.S. Gallura durante la quale verranno presentati e degustati i migliori Vermentini di Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica ed alcune etichette internazionali. Il Modulo di iscrizione sul sito www.promocamera.it

• Mostra Artigianato Artistico Sardo: il 6-7-8 ottobre, presso il Museo Archeologico (9:00-21:00), con la supervisione del Direttore Artistico della Fiera di Mogoro, verrà allestita la mostra espositiva di una qualificata rappresentanza di prodotti artigianali sardi di eccellenza che richiameranno il tema del vino. In collaborazione con Cna e Confartigianato

• Cerimonia conclusiva del Premio nazionale eno-letterario “Vermentino”: il 7 ottobre (mattina) presso il Museo Archeologico, per la settima volta, la città di Olbia ospiterà la finale del Premio; sarà Neri Marcoré a proclamare il vincitore di questa edizione, che si preannuncia ricca di emozioni.

• Degustazione pubblica: il 7 ottobre, a partire dalle 17.00, nel centro storico di Olbia, verrà allestito un percorso esperienziale lungo il quale i visitatori potranno degustare le migliori etichette dei Vermentini di “Gallura DOCG”, di “Sardegna DOC”, Liguria, Toscana e Corsica

• Esperienze in Cantina: durante la settimana del Vermentino (2-8 ottobre), su prenotazione, sarà possibile visitare le Cantine aderenti all’iniziativa, con degustazione in loco di Vermentino di Gallura DOCG e prodotti tipici locali in compagnia del produttore

• Spettacoli, Animazione urbana ed Eventi collaterali organizzati in collaborazione e raccordo con le locali Associazioni di Categoria.

