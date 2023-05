Al Mit si è parlato della Olbia-Palau e Sassari-Alghero.

L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha incontrato al Mit il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ed è stato fatto il punto della situazione sulle strade della Sardegna. L’obiettivo è quello di sbloccare il progetto della Olbia-Palau e accelerare i lavori per la Sassari-Alghero.

Sul tavolo c’è anche un piano di interventi per favorire la mobilità interna e ridurre l’alta incidentalità in alcuni tratti stradali particolarmente pericolosi. Sono già stati fatti passi in avanti, invece, su alcune dighe che da anni attendevano una velocizzazione. Si tratta degli invasi di Cumbidanovu e Monti Nieddu. All’incontro erano presenti anche il viceministro Edoardo Rixi e il presidente del Consiglio regionale

Michele Pais.

Progetti fermi in Sardegna.

Attualmente ci sono 10 opere stradali in sospeso che riguardano le strade statali 131, 554, 130, 291 Sassari-Alghero, 195 Sulcitana, 126 nell’area di Sant’Antioco, e i tronchi stradali 125/133 bis Olbia-Palau-Arzachena e 125 Tertenia-San Priamo. Il valore totale di queste opere stradali è di 1.896.000.000 euro. Una possibile rimodulazione potrebbe prevedere la revisione dei piani di lavoro al fine di ridurre i costi e accelerare i tempi di completamento delle opere.

