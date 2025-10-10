Olbia invecchia lentamente, ma in Gallura sono i paesi a sorprendere

I dati sulla popolazione nei paesi in Gallura e Olbia.

Olbia è tra le città in Sardegna e in Italia con un indice di vecchiaia contenuto della popolazione, come il resto della Gallura. Un’analisi di Openpolis, per mettere in luce come lo squilibrio demografico mina il rapporto tra generazioni, ha pubblicato i dati Istat che mostrano quali città del Paese rischiano di invecchiare, a causa di un basso tasso di natalità, ma anche di un aumento dell’emigrazione dei giovani.

Dallo studio è emerso come Olbia sia una delle città che, fortunatamente, invecchiano più lentamente, grazie alla continua crescita demografica del comune. Si tratta di quasi un’eccezione in Sardegna poiché solo poché realtà possono vantare questo standard. Se il dato olbiese non stupisce, poiché è ormai risaputo che la città è giovane, ci sono altri paesi della Gallura che sorprendono.

Buddusò è uno di questi, con un indice di anzianità di 152,9 nel 2022, spiccando per la sua gradazione azzurro chiaro, come sono stati contrassegnati in una mappa virtuale tutti i comuni più giovani. Olbia ha un indice di vecchiaia lievemente più basso, del 133,9 e poi c’è Arzachena, altra città gallurese che sta incrementando il suo numero di abitanti. L’indice di invecchiamento è del 174,7, tra i più bassi in Sardegna. In generale la Gallura ha indici più bassi in Sardegna, se non ci considera la zona del Cagliaritano, eccetto la città di Cagliari, che purtroppo, è il comune più vecchio in Sardegna con un indice di 312,5. Ciò significa che la Gallura, grazie alla vicinanza di Olbia e della Costa Smeralda, è ancora capace di attirare i giovani.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui