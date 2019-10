Olbia, rapina da Ambrosio: viene arrestato mentre tenta di imbarcarsi

L’arresto all’Isola Bianca.

Ieri sera è stata perpetrata una rapina ai danni del negozio di abbigliamento Ambrosio a Olbia.

Un cittadino rumeno ha sottratto della merce e, scoperto da una commessa, nel darsi alla fuga la ha strattonata procurandole lievi ferite. Le immagini del furgone utilizzato per allontanarsi dal luogo hanno consentito di rintracciare poco dopo, anche con il contributo della società privata addetta alla vigilanza, il mezzo a Isola Bianca, dove il malfattore stava cercando di imbarcarsi sulla nave per Livorno.

In auto erano presenti anche la moglie e un bambino di nove anni. Oltre alla borsa utilizzata per nascondere la refurtiva, sul furgone è stato trovato anche un coltello e diversi attrezzi comunemente utilizzati per furti con scasso. L’autore è in custodia presso la caserma della stazione di Olbia Poltu Quadu a disposizione della autorità giudiziaria e in mattinata sarà sottoposto a processo per direttissima.

