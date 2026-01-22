A Olbia 5 milioni di euro per lo sviluppo e servizi urbani

Dalla Regione arriva un finanziamento per Olbia.

Olbia riceve un finanziamento di 5 milioni grazie alla nuova delibera della Regione che potenzia l’Agenda Urbana nell’ambito del Piano Regionale Sardegna FESR 2021-2027. L’amministrazione regionale ha infatti dato mandato per assegnare oltre 30 milioni di euro residui ai sette comuni principali dell’isola, puntando a favorire lo sviluppo urbano integrato e sostenibile attraverso la riqualificazione degli spazi e la modernizzazione dei servizi ai cittadini.

Risorse ai comuni.

Oltre ai fondi destinati a Olbia, la ripartizione ha assegnato 7 milioni di euro ciascuno a Cagliari e Sassari, 3,5 milioni a Nuoro e Oristano e circa 2,29 milioni a Carbonia e Iglesias. Questi finanziamenti integrano i 10 milioni già precedentemente attribuiti a ogni centro urbano coinvolto nella co-progettazione delle Strategie Territoriali. La distribuzione delle somme è stata definita seguendo criteri demografici basati sui dati della popolazione residente a fine 2025 e sulle necessità di innovazione sociale e consolidamento delle filiere produttive locali.

Crescita e coesione.

L’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Meloni ha spiegato che l’iniziativa intende rafforzare la crescita economica e la coesione delle comunità, garantendo allo stesso tempo un supporto tecnico per migliorare la capacità amministrativa degli enti locali. L’intento della Regione è quello di assicurare che le risorse pubbliche vengano utilizzate con criteri di efficienza e misurabilità, accelerando la realizzazione degli interventi ed evitando sprechi o ritardi burocratici. Una piccola parte dello stanziamento complessivo è stata infatti riservata specificamente al potenziamento delle competenze progettuali necessarie per attuare gli Investimenti Territoriali Integrati.

