Olbia, rissa notturna con coltellata: sangue in spiaggia a Marinella

Un 35enne di Sassari ferito da una coltellata durante la notte di bagordi in spiaggia a Olbia

Violenta rissa notturna in spiaggia a Olbia finisce con una coltellata. È un sassarese di circa 35 anni la vittima soccorsa dal 118 per essere stata accoltellata al culmine di una lite a Marinella, sul litorale di Olbia. Tanti giovani in spiaggia nella notte tra il sabato e la vigilia di Ferragosto e un clima di festa. Questo allegro contesto in riva al mare è stato accompagnato da qualche eccesso e la tensione ha spazzato via la quiete notturna. Tra alcuni giovani sono volate parole pesanti, poi si è arrivati allo scontro fisico. Calci, pugni si sono fermati solo quando in mezzo alla confusione è spuntato un coltello.

Era l’una di notte quando un 35enne di Sassari è rimasto a terra in una pozza di sangue e, nel fuggi fuggi generale, gli amici hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, i volontari si sono subito presi cura del ferito che non dovrebbero essere gravi. Per scoprire cosa sia successo in questo agitato sabato notte in riva al mare sono arrivati i carabinieri. I militari del Comando di Olbia sono impegnati a identificare chi abbia partecipato alla rissa, c’erano diversi ventenni, per chiudere il cerchio e individuare l’aggressore.