Alcuni consigli su come passare il Ferragosto in Gallura.

Cosa fare a Ferragosto? E’ la classica domanda quando si sta decidendo come passare le ferie del 15 agosto. Se non si intende trascorrere soltanto una giornata in spiaggia, sono tanti gli eventi in corso nei comuni della Gallura.

Oltre al Red Valley Festival, il più grande evento musicale in Sardegna, in scena dal 12 al 15 agosto 2022, sono tanti gli appuntamenti nel territorio all’insegna della musica e del divertimento. Ecco alcuni suggerimenti.

Una valida alternativa al mare è la Festa della Montagna, che si tiene a Tempio sul monte Limbara. Un evento organizzato dalla Pro Loco di Tempio Pausania, in località Vallicciola. Due giornate di eventi immersi nel verde, con concerti e appuntamenti culinari con piatti tipici galluresi. Gli appuntamenti cominceranno il 14 agosto. Ecco il programma:

A Golfo Aranci torna la storica Sagra del Pesce, un tradizionale evento gastronomico incentrato sulla cultura marinaresca del borgo gallurese. L’evento si terrà sul lungomare del paese, dove verranno mostrate al pubblico le tecniche di cucina, verrà insegnato a riconoscere la qualità del pescato, si potranno studiare le lavorazioni, ma soprattutto sarà possibile assaggiare le prelibatezze declinate in mille gustose ricette. Un’occasione imperdibile per scoprire tutti i segreti del mare, direttamente dai maestri della cucina golfarancina. Lo stesso giorno, in piazza Cossiga, si terrà il tributo al grande rocker Vasco Rossi.

Il 15 Agosto 2022 a Golfo Aranci ci sarà la tradizionale Festa della Beata Vergine Maria Assunta, con una sfilata di costumi tradizionali. Come ogni quindici di agosto, anche quest’anno si svolge l’annuale manifestazione religiosa per celebrare la Vergine Assunta, con la processione della statua della Madonna lungo le vie del borgo e una sfilata di costumi tradizionali, accompagnata da preghiere, musiche e canti devozionali.