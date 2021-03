Sciopero contro la Dad.

Anche Olbia sciopera contro la Didattica a distanza. Il Comitato “Priorità alla Scuola” domani, venerdì 26 marzo ha organizzato una protesta in 60 comuni italiani. A Olbia la manifestazione contro la Dad si terrà in piazza del palazzo della Provincia in via Nanni.

Il movimento chiede che i fondi del Recovery Fund vengano utilizzati per investire sulla scuola pubblica in sicurezza. . “Chiediamo che il Recovery Plan sia speso in maniera corretta – ha detto Rita Fiori, la referente di Olbia del comitato “Priorità alla scuola” -, interpellando il personale che lavora nelle scuole. Finora si sono fatti solo investimenti di fantasia”.

Alle mobilitazioni per lo sciopero nazionale della Scuola, prenderanno parte studenti, per chiedere la riapertura delle scuole in presenza, in sicurezza e in continuità. Anche a Olbia la recente ordinanza del sindaco Settimo Nizzi ha chiuso gli istituti superiori fino al 4 aprile, a causa l’aumento dei casi di contagio da Covid 19 a scuola.



