L’ennesimo caso di stalking a Olbia.

Un 55enne di Monti aveva conosciuto nei mesi scorsi una 43enne sul posto di lavoro a Olbia. Presto la conoscenza si era trasformata in un interesse affettivo profondo da parte dell’uomo, tanto da spingerlo a corteggiare la 43enne in maniera giudicata dalla stessa non più sopportabile.

Dopo aver respinto il corteggiatore, la donna si era recata dai carabinieri per segnalare il caso. Chiedendo che i carabinieri spiegassero al protagonista della vicenda le conseguenze penali in cui sarebbe incorso se avesse persistito col suo comportamento.

Ma lui, due giorni dopo, si era recato presso l’abitazione della donna, chiedendole spiegazioni. Lei, per tutta risposta, aveva allertato i carabinieri, che arrivati, avevano colto il 55enne in flagranza, arrestandolo. Immediata la denuncia per stalking e l’applicazione del codice rosso: il Gip del tribunale di tempio aveva così deciso di imporre all’uomo il divieto di avvicinamento alla donna e il divieto di comunicare con lei.

Nonostante tutto, l’uomo, lo scorso 4 gennaio avrebbe cercato di scavalcare il cancello di lei, nel frattempo barricatasi in casa. Nell’atto di scavalcare la recinzione esterna della casa, l’uomo era caduto, procurandosi diverse fratture. I carabinieri, giunti sul posto, lo hanno trovato non lontano dalla casa della donna, arrestandolo. Come si legge su La Nuova Sardegna, ora si trova agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, in attesa del processo, che si aprirà il 21 marzo. Dovrà difendersi dall’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento.

