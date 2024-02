Tutti i candidati nel collegio della Gallura.

In un periodo di grande difficoltà per la Sardegna, il collegio della Gallura si prepara a eleggere il prossimo presidente della Regione. Diversi candidati si sono proposti per dirigere e guidare l’isola in questo momento di incertezza e complessità. I cittadini della Gallura si stanno preparando a esercitare il loro diritto di voto, contribuendo così a selezionare il leader che li rappresenterà nei prossimi anni.

Alessandra Todde

Pd: Tiziana Cirotto, Emiliano Deiana, Claudia Filippeddu, Giuseppe Meloni, Ivana Russu e Fabio Fresi.

Cinque stelle: Roberto Li Gioi, Anna Maria Langiu, Vincenzo Bifulco, Maria Rosa Massicci, Manlio Cossu e Manuela Bernadette Brandanu.

Progressisti: Italo Careddu, Silvia Desogus, Salvatore Pinna e Monica Dettori.

Alleanza Verdi Sinistra: Nicola Comerci, Simonetta Melis, Paride Pileri, Giacoma Saccardo, Giovanni Campus e Sonia Martinelli.

Psi: Arrigo Delaria, Luisella Maccioni, Luca Fischetti e Maria Giovanna Masia.

Sinistra futura: Daniela Albina Pilia, Edelia Farias Valle, Alessandra Cherchi, Antonio Addis, Paolo Serra e Giovanni Maria Addis.

Fortza Paris Mario Vittorio Murru, Angelo Marini, Marina Cannas e Cornelia Wincler.

Orizzonte Comune: Romina Andrea Asara, Mario Bua, Pietro Matteo Calzedda, Stefano Cossu, Antonella Maffei e Giulia Stangoni.

Uniti per Alessandra Todde: Luigi Maurizio Russo, Silvia Spano, Matteo Paulis e Giuseppa Rosaria Floris.

Paolo Truzzu

Fratelli d’Italia: Gigi Carbini, Mario Mulas, Andrea Nieddu, Cristina Usai, Federica Porcu e Alessandra Amic.

Riformatori: Giovanni Pileri, Monica Fois, Giuseppe Fasolino, Annalisa Manca, Samanta Coppi e Salvatore Deiana.

Sardegna al centro: Fabio Albieri, Caterina Sandra Careddu, Claudio Tollis, Roberto Mette, Giovanna Sanna e Tiziana Ventroni.

Psd’Az: Quirico Sanna, Anna Isabella Chessa, Maria Teresa Falchi, Miriam Zanieri, Vincenzo Sergio Sanna e Giovanni Sarti.

Forza Italia: Angelo Cocciu, Sabrina Serra, Sebastiano (noto Bastianino) Monni, Antonio Tirotto, Rosanna Giudice e Pamela Indaco.

Lega: Vanni Sanna, Antonella Piredda, Andrea Biancareddu, Giovanna Satta, Dario Giagoni e Patrizia Loriga.

Udc: Pierpaolo Sanciu, Shaila Cappuccio, Enzo Murgia, Brunilda Sanna Mucaj, Rocco Luigi Astore e Sofia Manna.

Dcr: Pietro Pinna, Lorenzina Cabiddu, Cristian Sotgia e Maria Luisa Putzu.

Alleanza Sardegna Pli: Rossella Addis, Battistina Pittui, Efisio Napolano, Francsca Demontis, Luigi Presenti e Giovanni Satta.

Renato Soru

Progetto Sardegna: Pasqualino Gavino, Raimondo Chessa noto Ninni, Patrizia Desole, Mauro Bittu, Sara Saba, Massimiliano Conti e Nausicaa Cantoni.

Vota Sardigna: Stefania Taras, Giovanni Inzaina, Emanuela Fioravanti, Antonello Palmas, Enrico Lobina e Ambra Floris.

Liberu: Marta Addari, Roberto Nicolangelo A. Andretto, Sante Mattia Di Benedetto, Francesco Guccini, Iole Giovanna Mulas e Isadora Racheli.

+Europa-Azione-Upc: Lorenzo Costantino Corda, Carla (nota Carla Baffi) Giagoni Murino, Antonella Fadda, Antonio Vargiu, Paola Lecis e Luca Demuro.

Rifondazione Comunista: Gianpiero Cannas, Assunta Pisanu, Michele Carta e Beatrice Satta.

Lucia Chessa

​​​​​​Sardigna R-esiste: Claudio Flore, Giovanna Maria Cimino, Adele Antonia Bonfanti e Francesco Puliafitod.

