E-commerce in Italia: la guida per un business di successo

Il 2023 è stato segnato da un’incredibile crescita delle vendite online in Italia, prova di una sempre maggiore importanza della tecnologia e del web nel mondo di oggi. Nello specifico, gli e-commerce nazionali hanno venduto per una somma di 54,2 miliardi di euro, cifra in aumento del 13% se confrontata ai dati dell’anno precedente.

Uno scenario favorevole

Dall’analisi dei risultati raggiunti emerge che la maggior parte degli acquisti effettuati online dagli italiani riguarda diversi tipi di beni, compartimento che però non ha avuto una crescita vertiginosa rispetto ad un anno fa (+8%), anche se si parla di 35 miliardi di euro di profitti. La categoria Beauty è stata la prima in classifica per vendite, in crescita dell’11%, seguita dai prodotti in Editoria e in Informatica ed Elettronica di consumo, settori che sono cresciuti dell’8%. Moderati anche i risultati di Fashion e Arredamento e Home Living, in aumento del 7%, mentre ha subito un lieve calo (-0,5%) la categoria Food & Grocery.

Spicca invece il risultato del compartimento dei servizi che ha visto un incremento del 25%, raggiungendo i 19,2 miliardi di euro. A trainare questa crescita è stata soprattutto la categoria Turismo e Trasporti, un settore in forte ripresa.

Come adeguarsi al cambiamento

Tenendo conto di questi risvolti positivi, avere la possibilità di promuovere i propri servizi o prodotti tramite un e-commerce si traduce oggi in una grande opportunità da non farsi scappare. Preso atto di ciò, però è necessario considerare che uno shop online è il frutto di un complesso sistema e per essere gestito ha bisogno di una preparazione specifica.

In risposta a questo crescente bisogno di aggiornamento rispetto alle possibilità del web per aziende e professionisti, TeamSystem mette a disposizione la sua guida “Gestire un e-commerce dalla A alla Z”, un manuale tanto tecnico quanto chiaro e conciso per riuscire a dominare le vendite online.

Dal punto di vista strategico, il testo digitale affronta ogni aspetto per riuscire a redigere il business plan per il proprio progetto: dall’analisi del target di riferimento a quella dei competitor, dalla gestione di ordini e spedizioni alla definizione delle strategie di marketing e pubblicità più idonee.

Per quanto riguarda gli aspetti legati all’operatività, la guida è ricca di consigli e approfondimenti per capire come stimare i costi, ottimizzare schede e categorie, gestire il magazzino e il customer care senza intoppi. Si passa anche alle attività per riuscire a trattenere i propri clienti e raggiungerne di nuovi, grazie all’ottimizzazione del sito e alla definizione di una strategia efficace sui social network.

In breve, questo eBook offerto da TeamSystem, azienda che affianca l’imprenditoria nella trasformazione digitale con soluzioni all’avanguardia, contiene tutto il necessario per sfruttare al massimo le potenzialità di un e-commerce, adeguandosi al rapido cambiamento in atto nel mondo delle vendite.

