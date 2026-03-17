La mobilità sostenibile di Olbia diventa una tesi di laurea

Alessia Sechi porta una tesi di laurea su Olbia.

Olbia protagonista di una tesi di laurea. Alessia Sechi, che si è laureata alla triennale in Architettura sulla Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio all’Università degli studi di Firenze, ha portato uno studio, dal titolo “La Pianificazione Spaziale della Mobilità Attiva e Intermodale Oltre l’Ottimismo: Analisi Critica delle Resistenze e della Giustizia Spaziale nell’Implementazione. Il Caso di Olbia”, ponendo la città al centro di un’analisi approfondita sul futuro della mobilità sostenibile.

LEGGI ANCHE: Mobilità sostenibile a Olbia, il Comune proroga il concorso a premi

La ricerca riconosce a Olbia un ruolo pionieristico in Italia, evidenziando come la città abbia scelto di trattare la mobilità dolce non come semplice accessibilità, ma come un vero sistema di trasporto. Il lavoro analizza inoltre l’utilizzo di strumenti innovativi che hanno permesso di mappare abitudini di spostamento e criticità legate alla sicurezza stradale.

Le interviste a Nizzi.

Un elemento centrale della tesi è rappresentato dalle interviste al Sindaco Settimo Nizzi e al mobility manager del Comune Sergio Usai, che hanno permesso di approfondire le dinamiche politiche, amministrative e sociali che accompagnano la trasformazione dello spazio urbano.

Le dichiarazioni del sindaco.

Così commenta il Sindaco Settimo Nizzi: ”Siamo lieti che Olbia sia stata scelta in un lavoro accademico come caso studio ed esempio di innovazione nella mobilità attiva. La tesi valorizza l’impegno che la nostra città sta portando avanti per costruire spazi più sicuri, inclusivi e sostenibili. Rivolgiamo ad Alessia le nostre più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto e per il percorso di studi che sta proseguendo con grande merito”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui