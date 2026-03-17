Gli studenti donano il sangue, successo per il progetto a Olbia

I ragazzi delle scuole di Olbia donano il sangue.

Solidarietà dagli studenti di Olbia che donano il loro sangue contro l’emergenza in Gallura. Un nuovo progetto, promosso da Avis Olbia presso il Centro Trasfusionale della ASL Gallura, ha attirato tantissimi ragazzi delle scuole di Olbia. Attraverso l’iniziativa, denominata ”Dalla classe al cuore”, numerosi studenti hanno scelto di offrire il proprio contributo concreto donando il sangue.

Il progetto.

I ragazzi hanno dimostrato come la cultura del dono sia molto diffusa tra le nuove generazioni con una solidarietà che si è trasformata in un supporto vitale per l’intera comunità. La scelta di questi ragazzi sottolinea quanto il ricambio generazionale sia fondamentale per garantire la continuità dei servizi sanitari in Gallura.

Successo per la giornata di oggi.

Il successo di questa giornata è stato reso possibile dal coordinamento costante tra i volontari dell’Avis e il personale sanitario della struttura, figure che lavorano quotidianamente in sinergia per rafforzare la rete dei soccorsi nel territorio e promuovere la cultura del dono come pilastro della salute pubblica.

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