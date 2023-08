Dalla stazione alle spiagge di Olbia, biglietto unico per Trenitalia e Aspo

Accordo Trenitalia e Aspo per collegare le spiagge di Olbia

Trenitalia e Aspo hanno stretto un accordo che permetterà ai passeggeri di arrivare in treno a Olbia e raggiungere le spiagge in bus. Le destinazioni saranno Bados, Porto Istana, Porto Rotondo e lo scalo marittimo porto di Isola Bianca. Dal 12 agosto ci saranno 15 collegamenti al giorno e si potrà comprare un biglietto unico treno+bus.

Servizio integrato, dal 12 agosto

“Dal 12 agosto il treno ti porta al mare. Grazie al servizio integrato treno più bus, offerto da Trenitalia e Aspo – spiegano -. In pochi minuti e con un unico biglietto, dal centro di Olbia si possono raggiungere le spiagge di Bados, Porto Istana, Porto Rotondo e Porto Isola Bianca, considerato la principale porta della Costa Smeralda, oltre a rappresentare uno dei più importanti scali passeggeri del Mediterraneo”.

“Un’opportunità di viaggio unica per spostarsi comodamente evitando traffico e attese senza trascurare l’attenzione alla sostenibilità. Con una sola operazione, è possibile acquistare insieme il treno più il bus scegliendo semplicemente la località finale tra le destinazioni – si legge in una nota -. Il biglietto integrato potrà essere acquistato dal 12 agosto su tutti i canali di vendita Trenitalia, il sito web e l’app Trenitalia, le self service in stazione, le biglietterie, le agenzie di viaggio abilitate e i punti vendita autorizzati”.

Il collegamento bus arriva in 20 minuti a Spiaggia Bados, in 8 minuti a Porto Istana e Porto Isola Bianca e in 28 minuti a Porto Rotondo.

Dalla stazione di Olbia Terranova si raggiunge a piedi in pochi minuti il punto di fermata delle navette:

per Bados in via San Simplicio 11 all’andata, via Mameli 1 al ritorno dalla spiaggia

per Porto Istana in Corso Vittorio Veneto FR.V. Toti

per Porto Isola Bianca in via Mameli 1

per Porto Rotondo in Corso Vittorio Veneto FR.V. Toti

