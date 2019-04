Sequestrati circa 100 esemplari.

Ieri mattina la Guardia costiera è intervenuta per una segnalazione per presunta pesca abusiva di ricci di mare alla sala operativa e il Direttore marittimo, Capitano di vascello Maurizio Trogu, ha disposto l’uscita via terra di una pattuglia specializzata.

Il personale, appena giunto in zona, ha sequestrato le ceste di ricci già pescati, i due pescatori professionali disponevano di tutte le autorizzazioni previste, ma un ingente quantitavo risultava largamente sottomisura.

A seguito dell’accertamento, si è proceduto pertanto a sequestrare circa 100 esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) per violazione della relativa disciplina di cui al Decreto Regionale, al Regolamento dell’A.M.P., nonché al D.Lgs n°04/2012 in materia di pesca, perciò, è stato elevato relativo verbale amministrativo con una sanzione di 1000 euro.

Successivamente, è stata effettuata la certificazione della specie ittica e la verifica di vitalità del pescato che è stato restituito al proprio habitat mediante la reimmissione in mare nella zona in cui era stato raccolto, Punta delle Saline.

Tale controllo ha permesso di scongiurare un danno ambientale in quanto le colonie di echinodermi sono in grave pericolo in tutti gli areali del Mar di Sardegna.

Ciò non può essere trascurato, a salvaguardia dell’ambiente, della sostenibilità futura della filiera e degli habitat naturali.

