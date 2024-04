Olbia è l’unica città in Sardegna dove cresce il numero di abitanti

Cagliari, Sassari, Quartu, Alghero, Nuoro e Oristano perdono abitanti, solo a Olbia cresce il numero di residenti. Nel mare di dati negativi del Bilancio Demografico 2023, emergono come un’isola felice i numeri di Olbia, l’unica città che si distingue per una crescita costante e un saldo migratorio positivo.

La crescita di Olbia

Secondo quanto pubblicato dall’Istat e elaborato dalla Comunicazione e Centri studi del Cipnes Gallura, la popolazione sarda registra una diminuzione complessiva dello 0.53%. Tuttavia, Olbia, quarta città per dimensione, si contraddistingue come un’oasi di crescita. Passa da 61.172 a 61.495 residenti, con un incremento dello 0.53%.

“Questa crescita è legata, in qualche modo, a quella imprenditoriale – spiegano dal Cipnes -. Nel 2023, la provincia di Olbia e della Gallura è stata quella con il maggiore aumento percentuale di imprese in Italia. Più imprese creano le condizioni per maggiori posti di lavoro, un elemento attrattivo per chi decide di spostarsi dal resto della Sardegna e d’Italia e dall’estero. A Olbia, nel distretto produttivo consortile del Cipnes Gallura, operano 620 imprese, con 4500 addetti diretti, per un fatturato di quasi 800 milioni. E c’è un settore, la nautica, che nel 2023 ha registrato ben 17 nuove attività“.

Le altre città

Cagliari , la città capoluogo e prima per abitanti, con una popolazione che passa da 148.296 a 147.378, segna una variazione percentuale di -0.62% , un saldo naturale di -1.379 e un saldo migratorio complessivamente positivo di +461 (112 interno, +349 estero)​​.

, la città capoluogo e prima per abitanti, con una popolazione che passa da 148.296 a 147.378, segna una variazione percentuale di , un saldo naturale di -1.379 e un saldo migratorio complessivamente positivo di +461 (112 interno, +349 estero)​​. Sassari , seconda città della Sardegna, mostra una decrescita da 121.409 a 120.875 residenti, con una variazione del -0.44% , un saldo naturale di -776 e un saldo migratorio positivo di +242 (+465 estero, -223 interno)​​.

, seconda città della Sardegna, mostra una decrescita da 121.409 a 120.875 residenti, con una variazione del , un saldo naturale di -776 e un saldo migratorio positivo di +242 (+465 estero, -223 interno)​​. Quartu Sant’Elena , terza città della Sardergna, evidenzia un calo da 68.755 a 68.463, con una variazione di -0.42% , un saldo naturale di -342 e un saldo migratorio di +50 (+82 estero, -32 interno).

, terza città della Sardergna, evidenzia un calo da 68.755 a 68.463, con una variazione di , un saldo naturale di -342 e un saldo migratorio di +50 (+82 estero, -32 interno). Alghero registra una popolazione da 42.420 a 42.265, con una variazione di -0.37% , un saldo naturale di -336 e un saldo migratorio positivo di +181 (+100 estero, +81 interno)​​.

registra una popolazione da 42.420 a 42.265, con una variazione di , un saldo naturale di -336 e un saldo migratorio positivo di +181 (+100 estero, +81 interno)​​. Nuoro vede un calo da 33.923 a 33.611, con una variazione del -0.92% , un saldo naturale di -239 e un saldo migratorio leggermente positivo di -73 (+9 estero, -82 interno)​​.

vede un calo da 33.923 a 33.611, con una variazione del , un saldo naturale di -239 e un saldo migratorio leggermente positivo di -73 (+9 estero, -82 interno)​​. Oristano si attesta da 30.447 a 30.273, con una variazione di -0.57%, un saldo naturale di -242 e un saldo migratorio equilibrato di +68 (+34 estero, +34 interno)​​.

