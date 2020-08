Il destino del polo commerciale di Olbia.

La Seci Real Estate (Seci RE), holding del Gruppo Maccaferri, si prepara a dismettere o valorizzare il portafoglio immobiliare. All’interno di questo figura una società, la Maestrale srl, che possiede una quota del nuovo polo commerciale in zona aeroporto.

La Seci, entrata ultimamente in crisi, come spiegano fonti finanziarie, punta a risanare il suo bilancio tramite “la valorizzazione e la dismissione di gran parte del portafoglio immobiliare”, come previsto dalla bozza del piano 2020-2025. La società Maestrale ha all’attivo solo il polo commerciale di Olbia, di cui detiene una quota di minoranza.

