La sagra del Vermentino di Monti.

Ora è ufficiale. Quest’anno la XXVIII Sagra del Vermentino non ci sarà. La famosa manifestazione di Monti ha dovuto cedere alle restrizioni imposte a causa della pandemia Covid-19. Lo comunica la stessa Cantina del Vermentino, che ha spiegato come le regole nazionali impediscano una normale gestione di assembramenti.

Nulla di più complicato per un evento di richiamato per migliaia di persone da tutta la Gallura e non solo. Per gli organizzatori non resta, quindi, che dare appuntamento al prossimo anno e precisamente all’8 agosto 2021, con tantissime novità.

