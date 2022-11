Dopo l’estate via i tavolini dal centro di Olbia

A Olbia chiudono i locali in centro e ora spariranno pure i tavolini: dalla folla al deserto. Che manchi la calca dei turisti è palese, ma che non ci sia spazio per tenere aperti i locali nel centro di Olbia è l’estremo opposto. Passata la lunga stagione estiva, come dalle spiagge spariscono gli ombrelloni dalle strade scompaiono i tavolini. Ma il Comune preferisce vedere le strade sgombere piuttosto che tenere in mostra gli arredi abbandonati coi locali chiusi. Da domani scattano i controlli per verificare che chi ha finito la stagione lasci libero lo spazio, ma anche in Municipio storcono il naso davanti a un numero così elevato di chiusure.

“Possiamo accogliere in maniera un po’ sofferta il fatto che molti esercizi commerciali, soprattutto al centro, chiudano durante il periodo invernale – aveva detto il sindaco Settimo Nizzi -. Non siamo assolutamente d’accordo su questa strategia perciò valuteremo bene per il futuro se concedere o meno le concessioni sul demanio comunale a chi rimane aperto soltanto d’estate”. C’è chi gode di quegli spazi quando piovono turisti, ma non vuole correre il rischio di tenerli aperti anche durante gli altri mesi dell’anno.

