Tutto pronto a Olbia per il capodanno con Zucchero e Salmo

Olbia si prepara alla grande festa di Capodanno con Zucchero e Salmo che si esibiranno sul palco del Molo Brin. “”Fermento ad Olbia in attesa della grande festa del 31 dicembre – commenta il sindaco, Settimo Nizzi -. Per brindare al 2024 con due grandi artisti: Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari fino a mezzanotte e il dj set di Salmo a seguire. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha emesso le ordinanze necessarie a garantire la sicurezza, ma anche a consentire di prolungare i festeggiamenti un po’ di più rispetto agli altri giorni dell’anno”.

Con l’ordinanza numero 83/2023, la notte del 31 dicembre i pubblici esercizi potranno diffondere musica dal vivo o riprodotta fino alle 4 del mattino. Dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno di idonei locali insonorizzati, senza che venga percepita all’esterno e negli ambienti abitativi.

Niente vetro e plastica

L’ordinanza numero 81/2023 vieta in tutto il territorio comunale il consumo, la detenzione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine. dalle 19 del 31 dicembre e fino alle 7 dell’1 gennaio. Saranno ammesse bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando l’utilizzo della plastica.

Dalle 17 del 30 dicembre e fino alle ore 24 dell’1 gennaio, con l’ordinanza 82/2023, è vietata la detenzione e la vendita su area pubblica di articoli pirici. Nello stesso arco di tempo è fatto divieto di utilizzare su area pubblica articoli pirici di qualsivoglia natura. I fuochi d’artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli altri articoli pirotecnici, scoppiettanti, crepitanti, fischianti, ad eccezione dei manufatti ad esclusivo effetto luce, se conformi alle normative vigenti, potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di aree private e senza recare alcun disagio a persone ed animali.

