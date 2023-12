La Sardegna ai primi posti per omicidi.

Boom di omicidi in Sardegna. Solo nel 2023 in Gallura se ne sono consumati due. L’ultimo è avvenuto questa notte ad Arzachena, dove un uomo di 27 anni ha aggredito a morte suo padre, Giovanni Fresi. In Gallura, storicamente la più pacifica, sono dunque aumentati i fatti di sangue.

Lo scorso luglio è stato ucciso a colpi di spranga Davide Unida. Il fatto è accaduto a Luras, l’8 luglio 2023 e a colpirlo mortalmente dopo una lite il rivale Fabio Malu. Fatti in crescita negli ultimi mesi anche nel territorio. Tra le vittime di tentati omicidi in Gallura ci sono anche due donne: una Berchidda e l’altra a Golfo Aranci.

L’Isola nel 2022 era terza in Italia per numero di omicidi, dopo Campania e Calabria, regioni storiche per omicidi di mafia. Ma i delitti in Sardegna non hanno caratteristiche tipiche degli altri fatti che avvengono nel Mezzogiorno, spesso si tratta di delitti in famiglia o di vendette. Nell’Isola nell’anno 2023 sono avvenuti 15 delitti. La provincia più violenta è il Nuorese, dove nel 2023 si sono consumati 6 omicidi volontari. Quasi una decina sono i tentati omicidi, tra i quali anche tre donne.

Boom di omicidi anche nel Cagliaritano, dove sono state uccise 4 persone nel 2023, seguito dal Sassarese con 2 persone uccise, tra cui una bambina appena nata a Burgos. Un altro femminicidio si è verificato a Oristano, dove una 13enne è stata uccisa lo scorso febbraio da sua madre, la 52enne Monica Vinci.

