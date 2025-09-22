Abbonamenti in omaggio ai donatori dell’Avis Olbia

Sono 200 gli abbonamenti messi a disposizione dei donatori di sangue dell’Avis Olbia, è l’omaggio di un anonimo imprenditore “Una manifestazione di sostegno che rende particolarmente orgogliosa la società – spiegano i Guardiani del faro -, soprattutto perché, seppur indirettamente, l’Olbia Calcio lega il suo nome all’Avis Olbia e al suo grande lavoro a favore della raccolta di sangue e della diffusione della cultura del dono”.

“Un primo passo di una collaborazione, a cui seguiranno altre iniziative per la promozione della donazione di sangue. I criteri di assegnazione degli abbonamenti verranno determinati dalla stessa associazione di volontariato.

La speranza della società, che opera nella massima trasparenza, è che questa iniziativa inneschi un percorso virtuoso e che venga emulata anche da altri operatori. L’obiettivo è riempire il Nespoli di “Olbiesità”, sempre nel rispetto alle squadre ospiti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui