Mastelli e vasi in mezzo ai marciapiedi, caos a Olbia

Marciapiedi a ostacoli a Olbia.

I marciapiedi delle vie interne di Olbia continuano ad essere impraticabili da ostacoli come vasi, vegetazione e mastelli della raccolta differenziata. Una situazione che si presenta soprattutto nelle parallele di via Roma, via Vittorio Veneto, via San Simplicio e viale Aldo Moro.

Se i marciapiedi delle vie principali sono oggi più larghi e inclusivi, lo stesso non si può dire per numerose strade interne della città. Queste problematiche, causate non solo dai pali e lampioni, ma anche dai proprietari di molte abitazioni, creano disagi quotidiani a famiglie con passeggini, persone anziane e disabili.

A causa degli ostacoli causati da numerose proprietà private, molte persone sono spesso costrette a camminare sulla carreggiata con evidenti rischi per la sicurezza, a causa del traffico cittadino che transita in queste zone. Un’altro problema di Olbia riguarda la presenza di auto che parcheggiano sopra i marciapiedi, troppo bassi rispetto all’altezza dell’asfalto rendendo, quindi, difficile l’utilizzo di questi, sopratutto da parte di disabili.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui