Tre tunisini denunciati per tentato omicidio a Olbia

Denunciati tre tunisini per tentato omicidio a Olbia.

Le denunce per tentato omicidio sono scattate subito dopo l’identificazione dei tre cittadini tunisini ritenuti coinvolti nell’aggressione avvenuta martedì 25 novembre a Olbia. La polizia li ha individuati poche ore dopo l’episodio, ricostruendo il percorso che avrebbe portato un cittadino marocchino di 30 anni a essere raggiunto e ferito in piazza Mercato.

Secondo gli accertamenti, la vicenda sarebbe nata da una discussione nel quartiere San Simplicio, degenerata quando il 30enne si è spostato verso la piazza. Qui sarebbe stato avvicinato dai tre uomini, che lo avrebbero circondato e colpito ripetutamente. Una delle persone coinvolte avrebbe usato un coltello da cucina, infliggendo diversi fendenti. Le ferite, concentrate su braccia e addome, non hanno compromesso organi vitali. Gli operatori del 118 hanno trasferito il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è stato medicato e successivamente dimesso. La Procura di Tempio ha aperto un’indagine per tentato omicidio e il pubblico ministero sta valutando se disporre misure cautelari nei confronti dei tre indagati.

