Omicidio a Teulada, morto il noto chef Alessio Madeddu

Alessio Madeddu ucciso davanti al suo locale.

Omicidio a Teulada dove il noto chef 51enne Alessio Madeddu è stato trovato morto davanti al suo locale di Porto Budello. Secondo i primi accertamenti l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio.

Madeddu era molto noto in città e non solo per la partecipazione al famoso programma di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Lo chef però era balzato all’onore delle cronache anche per aver aggredito alcuni carabinieri. Dopo essere uscito fuori strada aveva rifiutato l’alcoltest e i militari gli avevano ritirato la patente. Per vendicarsi era tornato con una ruspa che aveva usato per ribaltare l’auto dei carabinieri.