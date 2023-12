Lutto cittadino ad Arzachena per l’omicidio di Giovanni: eventi annullati

Annullati eventi di Natale ad Arzachena dopo l’omicidio di stanotte.

Ad Arzachena è lutto cittadino dopo il terribile omicidio avvenuto questa notte, dove ha perso la vita Giovanni Fresi per mano di suo figlio Michele. A causa di questo fatto, che ha sconvolto la città, sono stati annullati diversi eventi natalizi in programma.

“L’affetto di tutti noi va alla famiglia di Giovanni e a quanti lo amavano – annuncia l’amministrazione comunale della cittadina gallurese -. Per questo, il programma degli eventi di Natale subirà delle variazioni. Restano aperti il mercatino e “La Fabbrica di cioccolato” per non deludere l’attesa dei bambini, ma senza musica, né spettacoli. L’appuntamento di questa sera a Cannigione ospiterà solo i canti corali in chiesa, che saranno dedicati a Giovanni. È annullato, invece, l’evento “Ballo di Natale” previsto per il 30 dicembre in piazza Risorgimento. Ulteriori comunicazioni verranno rese note non appena le autorità competenti definiranno la data in cui sarà possibile celebrare il rito funebre”.

Eventi annullati anche nelle frazioni.

Annullati anche alcuni eventi nelle frazioni del comune. Lo ha annunciato il Consorzio Costa Smeralda, che ha annullato gli eventi in programma a Porto Cervo. “Con profondo dolore, comunichiamo che la nostra comunità di Arzachena è stata colpita da una tragedia inimmaginabile – scrivono sui loro canali ufficiali – che ci ha lasciati senza parole e con il cuore pesante. In questo momento di lutto, non possiamo pensare a festeggiare. Pertanto, abbiamo preso la decisione di sospendere tutti gli eventi programmati in questi giorni del “Natale a Porto Cervo”. Il Mercatino rimarrà aperto per i visitatori, ma senza musica né spettacoli. È un gesto di rispetto e vicinanza alle famiglie e alla comunità di Arzachena”.

