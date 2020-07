Omicidio di San Teodoro, confermati 30 anni di carcere per Dimitri Fricano

La sentenza della Corte d’assise d’appello di Sassari per l’omicidio di San Teodoro.

La Corte d’assise d’appello di Sassari ha confermato la condanna a 30 anni di carcere, così come chiesto nei giorni scorsi dall’accusa, per Dimitri Fricano. Il 32enne già condannato in primo grado per l’omicidio della fidanzata Erika Preti, nel giugno del 2017, mentre i la coppia era in vacanza in una villetta di San Teodoro.

La ragazza fu uccisa al termine di una violenta lite, nata per futili motivi, ma da subito il giovane aveva tentato di depistare le indagini sostenendo che i due avevano subito una rapina finita in tragedia. La sua versione però non aveva mai convinto gli investigatori, erano troppe le cose che non tornavano. Messo alle strette dagli inquirenti poi Fricano ha confessato come era andata veramente.

Anche in appello non sono valse le richieste delle attenuanti di problemi psichichi fatte dagli avvocati difensori, che ora restano in attesa delle motivazioni della condanna per valutare un ulteriore ricorso in Cassazione

