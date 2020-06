I sindaci della Gallura sulle nuove linee guida.

Secondo le ultime disposizioni emanate dall’OMS i guanti monouso potrebbero favorire il contagio, specie attraverso l’autocontaminazione e i sindaci della Gallura sono pronti ad adeguarsi alle nuove linee guida.

Domenico Mannironi, sindaco di San Teodoro, nonché medico riconosce, “la poca sicurezza data dai guanti, in quanto anche questi possono venire a contatto con superfici contaminate e dovrebbero essere disinfettati con del gel”. “A quel punto – continua il sindaco – guanti o mani cambia poco”. Ricorda quindi l’importanza “di avere sempre a portata di mano, in tasca o nella borsa, del gel disinfettante“.

A Monti, così come riferito dal sindaco Emanuele Mutzu, “era già previsto il solo utilizzo della mascherina negli esercizi pubblici”. Per quel che riguarda gli ambienti esterni, invece, “il comune si richiama alla normativa nazionale che prevede il semplice distanziamento sociale e che impone la mascherina se questo distanziamento viene meno”. Anche Loiri Porto San Paolo si era già portata avanti e, infatti, come spiega il sindaco Francesco Lai “da noi non cambierà nulla poichè avevamo già previsto l’uso solo delle mascherine“.

A Calangianus, invece, “l’attuale normativa comunale che prevedeva l’utilizzo di guanti e mascherina verrà adeguata alle nuove linee guida“, spiega il sindaco Fabio Albieri. Anche Tempio si adeguerà alle nuove linee guida, come riferito dal vice sindaco Gianni Addis.

(Visited 363 times, 364 visits today)