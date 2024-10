Operaio cade in cantiere, incidente sul lavoro a Tempio

L’incidente sul lavoro è avvenuto alle 14:30 a Tempio.

Intorno alle 14:30 di oggi, a Tempio Pausania, è avvenuto un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio che stava lavorando all‘interno di un cantiere situato nell’ex monastero, in via Olbia. L’uomo, per cause da accertare, è caduto ed è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio, che hanno soccorso l’uomo utilizzando una speciale barella. Grazie all’impiego di tecniche di salvataggio avanzate, il personale dei Vigili del Fuoco è riuscito a trasportarlo in sicurezza al piano terra. Una volta raggiunta la zona sicura, l’operaio è stato affidato alle cure del personale del 118.

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente erano presenti anche i rappresentanti dello Spresal e della Polizia Locale di Tempio Pausania, che hanno collaborato per garantire la sicurezza dell’area e gestire la situazione. Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento.

