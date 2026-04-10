Spacciava droga in centro a Olbia, arrestato un giovane

Un giovane è stato arrestato a Olbia dai carabinieri.

Un giovane è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia con l’accusa di cessione di sostanza stupefacente, al termine di un’attività di osservazione condotta nel centro cittadino. L’intervento è maturato nell’ambito di un servizio mirato svolto dai militari della Sezione Operativa in una zona già oggetto di attenzione, quella di corso Umberto e delle aree limitrofe all’ex stazione ferroviaria, segnalata da diversi cittadini per possibili episodi legati allo spaccio.

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato notato mentre consegnava una modica quantità di hashish a un acquirente. Quest’ultimo è stato fermato poco dopo e identificato, risultando in possesso della sostanza appena acquistata. Gli accertamenti immediatamente avviati dai carabinieri hanno consentito di estendere i controlli, portando al rinvenimento di ulteriore stupefacente e di una somma di denaro ritenuta compatibile con i proventi dell’attività illecita.

Le verifiche si sono poi concentrate anche su un esercizio commerciale della zona, che secondo gli investigatori sarebbe stato utilizzato come punto di riferimento per l’attività di spaccio. All’interno del locale sono state trovate altre dosi di droga, in particolare cocaina, insieme a materiale destinato al confezionamento delle sostanze. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’operazione è stata eseguita sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha seguito le fasi dell’indagine e gli sviluppi conseguenti all’arresto.

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