Intervento in mare a La Maddalena per alcuni ordigni bellici

Ci sono alcuni ordigni bellici da far brillare in mare a La Maddalena, ecco le prescrizioni della Guardia costiera. La richiesta arriva dal Combusin, il Comando raggruppamento subacquei e incursori “Teseo Tesei” della Marina militare. A occuparsi delle operazioni sarà il nucleo Sdai (Sminamento difesa anti mezzi insidiosi) di La Maddalena, che ha chiesto alla Capitaneria di blindare il tratto di mare interessato.

La zona “alfa” dove saranno fatti brillare gli ordigni si trova dietro Caprera. Il punto preciso si trova al largo della spiaggia del Relitto e sopra l’Isola delle Bisce. Venerdì 2 febbraio dalle 9 a mezzogiorno saranno interdette “la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, per un raggio di 2000 metri dal punto di brillamento”. Queste le coordinate del punto in cui saranno fatti brillare gli ordigni bellici: latitudine 41°11.206’N e longitudine 009°30.810’ E.

