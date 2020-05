La nuova ordinanza sulla fase 2.

Una riapertura anticipata, almeno per alcune delle attività che l’ultimo decreto del governo aveva scaglionato tra il 18 maggio ed il primo giugno. Il pensiero va a tutti quei negozi e grandi superfici di vendita che riescano da subito a prevedere delle misure per il contenimento del virus, tra cui il distanziamento dei clienti di almeno un metro e l’igienizzazione giornaliera dei locali.

Dovrebbe essere questa la principale novità contenuta nella nuova ordinanza regionale che il governatore Christian Solinas dovrebbe firmare domani. La Sardegna, insieme alle altre 11 Regioni guidate dal centrodestra, aveva chiesto al premier Giuseppe Conte di prevedere un’apertura anticipata per alcune attività, se la curva dei contagi sarebbe rimasta bassa.

E adesso, dopo quanto deciso già dalla Sicilia e sulla base di quanto si apprestano a fare un’altra regione a statuto autonomo come il Friuli Venezia Giulia, anche la Sardegna ha fretta di iniziare la sua fase 2, per rimettere in moto l’economia dell’isola.

(Visited 70 times, 73 visits today)