Completati i lavori all’ospedale di Tempio.

Sono entrati in funzione in questi giorni il container dedicato al triage dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, e quello dedicato all’area di isolamento.

La Assl di Olbia ha concluso i lavori di allestimento di un container dedicato al pre triage dell’ospedale Dettori, che in questi giorni e’ entrato in funzione, sostituendo la tenda da campo. Si tratta di un box prefabbricato di circa 15 metri quadri, completo di impianto elettrico ad uso medicale, climatizzazione, direttamente collegato alla camera calda dell’ospedale.

Sono stati inoltre conclusi i lavori di allestimento della struttura prefabbricata appositamente costruita e dedicata all’isolamento dei pazienti del pronto soccorso, in grado di consentire la valutazione in sicurezza dei pazienti sospetti positivi. E’ dotata di 2 postazioni per la gestione dei pazienti a media-alta intensità di cure. I pazienti, in questo modo, potranno seguire un percorso diagnostico dedicato, evitando contatti con coloro che si rivolgono al Pronto Soccorso per altre patologie.

Il container, un vero e proprio ambulatorio di circa 80 metri quadri, dotato di riscaldamento autonomo e attacchi per eventuali apparecchiature elettromedicali, e’ entrato in funzione in questi giorni. La struttura è direttamente connessa al pronto soccorso tramite la camera calda così da evitare spostamenti dei pazienti all’esterno.

Il progetto è il completamento di un percorso di rafforzamento delle strutture ospedaliere avviato nel 2020 dalla Assl Olbia e che ha visto la collaborazione di diversi servizi , sia tecnici che sanitari, impegnati al raggiungimento dell’obiettivo.

