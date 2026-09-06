Otto trattori incendiati a Olbia, Cisl: “Non abbassare la guardia”

La solidarietà dopo l’incendio di otto trattori a Olbia.

La Fit Cisl Sardegna, attraverso la segretaria generale Claudia Camedda, esprime solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Zampieri Holding, oltre che all’azienda stessa. “Siamo profondamente colpiti per l’incendio che nella notte ha coinvolto otto trattori stradali in un’area di via Mincio, a Olbia: un episodio grave – sottolinea Camedda – che ha provocato ingenti danni e che desta particolare preoccupazione, soprattutto perché coinvolge un’azienda e, con essa, il lavoro e la serenità di tante persone”.

“In attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulle cause dell’incendio, riteniamo doveroso esprimere la nostra piena solidarietà e vicinanza all’azienda, alla proprietà e a tutte le lavoratrici e i lavoratori. È importante non abbassare la guardia di fronte a episodi che possono rappresentare una minaccia per il tessuto produttivo e occupazionale del territorio. Se dovesse emergere la natura dolosa dell’accaduto, ci troveremmo di fronte a un fatto ancora più grave, che non può essere sottovalutato”, prosegue la sindacalista.

“Colpire un’azienda significa colpire anche il lavoro, i lavoratori e la comunità nella quale l’impresa opera. Per questo è fondamentale che le istituzioni e gli organi investigativi possano operare rapidamente per accertare ogni responsabilità. In questo momento vogliamo soprattutto far sentire la nostra vicinanza a chi è stato danneggiato da questo episodio. La Fit Cisl sarà sempre al fianco del lavoro, delle imprese che operano nel rispetto delle regole e di chi contribuisce quotidianamente allo sviluppo della Sardegna. Di fronte a qualsiasi forma di intimidazione o violenza – conclude la segretaria generale -, la risposta deve essere ferma e corale: legalità, lavoro e coesione sociale non possono essere messi in discussione”, conclude la segretaria Fit Cisl Sardegna.

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