Il portale cartografico di Palau permette di consultare dati catastali e strumenti urbanistici.

Mappe, vincoli, strumenti urbanistici e dati catastali diventano consultabili online a Palau. Il Comune ha attivato il nuovo Portale Cartografico Comunale, un sistema informativo territoriale accessibile direttamente dal sito istituzionale e rivolto a cittadini, professionisti e a chiunque abbia necessità di consultare informazioni sul territorio. Il servizio consente la navigazione interattiva dei dati catastali comunali e permette di muoversi graficamente sulla cartografia. Tra le funzioni indicate dal Comune figurano anche la ricerca di mappali ed edifici, così da rendere più immediata la consultazione delle informazioni territoriali.

Mappe, vincoli e strumenti urbanistici online.

Il portale raccoglie in un unico ambiente digitale diversi elementi utili per conoscere il territorio di Palau. Oltre ai dati catastali, è possibile consultare mappe, vincoli, strumenti urbanistici e diversi tematismi territoriali messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Il nuovo strumento si collega anche alle sezioni del sito dedicate all’urbanistica, dove sono già disponibili documenti relativi a Piano urbanistico comunale, Piano di utilizzo dei litorali, piani di lottizzazione e Piano degli insediamenti produttivi. Negli ultimi mesi il Comune ha inoltre proseguito la digitalizzazione di numerosa documentazione urbanistica, compresi i vecchi piani di lottizzazione cartacei.

Un altro servizio digitale del Comune di Palau.

L’attivazione del portale si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali già avviato nel corso del 2026. Tra le iniziative precedenti figurano il Punto di Facilitazione Digitale, dedicato all’assistenza dei cittadini nell’utilizzo delle piattaforme online, e l’introduzione del bollo digitale per alcune pratiche amministrative. L’accesso al nuovo portale cartografico è libero e non richiede autenticazione. Il Comune precisa però che i dati pubblicati possono essere utilizzati liberamente ma non sostituiscono i documenti di natura ufficiale, un’avvertenza importante soprattutto quando la consultazione riguarda pratiche urbanistiche o catastali.

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