“Questa sera guido io”, a Porto Rotondo l’ultima tappa

L’ultima tappa di “Questa sera guido io” a Porto Rotondo.

Porto Rotondo ha ospitato l’ultima tappa della campagna di sensibilizzazione “Questa sera guido io“, iniziativa dedicata alla sicurezza stradale e alla prevenzione che, durante l’estate, ha portato il messaggio della guida responsabile nei principali luoghi del divertimento. Nei locali e negli stabilimenti balneari che hanno aderito alla campagna, la Polizia di Stato, insieme alla Fondazione Ania, al Silb Fibe, al Sib Fipe e a FederBalneari Italia, ha incontrato soprattutto i giovani per parlare dei rischi legati alla guida dopo aver consumato alcol e dell’importanza di verificare sempre le proprie condizioni psicofisiche prima di mettersi al volante.

Gli operatori della Polizia Stradale hanno dialogato con i ragazzi, fornendo informazioni sui comportamenti da adottare per evitare situazioni di pericolo. Nell’ambito dell’iniziativa, gli operatori hanno distribuito anche etilometri monouso per aiutare chi doveva guidare a verificare le proprie condizioni prima di mettersi in viaggio.

Al centro della campagna c’è ancora una volta la figura del “guidatore designato”, ovvero il componente del gruppo che decide di non consumare alcolici e si assume la responsabilità di accompagnare gli amici a casa in sicurezza. L’iniziativa valorizza questa scelta anche attraverso alcuni incentivi: i guidatori designati ricevono drink analcolici e ingressi omaggio nei locali aderenti, oltre alla possibilità di partecipare ai corsi di guida sicura della Fondazione Ania. Alla sensibilizzazione nei luoghi della movida si è affiancata l’attività di prevenzione e controllo della Polizia Stradale sulle strade, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e alla conduzione dei veicoli dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

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