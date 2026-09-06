Olbia, le previsioni meteo per lunedì 7 settembre 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

Sarà una giornata caratterizzata da un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche quella prevista per lunedì 7 settembre a Olbia. Le prime ore della giornata saranno infatti segnate da una consistente presenza di nubi, con cieli molto nuvolosi o localmente coperti. La situazione, secondo le previsioni elaborate da 3B Meteo, è però destinata a migliorare rapidamente nel corso della mattinata. Dalla tarda mattinata sono attese ampie schiarite, con le nubi che lasceranno progressivamente spazio a condizioni più stabili. Nel corso delle ore successive il cielo dovrebbe diventare sereno, accompagnando il resto della giornata con un quadro meteorologico decisamente più favorevole.

Sul fronte delle temperature, il clima resterà tipicamente caldo. A Olbia la colonnina di mercurio dovrebbe raggiungere una massima di 30 gradi, mentre durante le ore notturne e nelle prime fasi della giornata la temperatura minima si manterrà intorno ai 24 gradi. Non sono quindi previsti particolari cali termici, con valori che continueranno a caratterizzare un contesto ancora pienamente estivo.

Anche i venti saranno presenti con intensità moderata. Al mattino le correnti arriveranno dai quadranti orientali e manterranno la stessa provenienza anche nel pomeriggio, senza variazioni significative nell’arco della giornata. Le condizioni del mare sono invece previste favorevoli, con acque poco mosse lungo la costa. Il quadro complessivo vedrà dunque una partenza della giornata più nuvolosa, seguita da un miglioramento progressivo e piuttosto veloce fino a cieli sereni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui