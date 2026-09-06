Tempio ricorda i tre militari caduti sul Limbara 45 anni fa

Lorenzo Cozzolino, Stefano Narducci e Agostino Sanna morirono il 5 settembre 1981 durante una missione antincendio.

Quarantacinque anni fa, tre militari persero la vita sul Monte Limbara mentre combattevano gli incendi. Era il 5 settembre 1981 quando morirono il tenente Lorenzo Cozzolino, il sergente maggiore Stefano Narducci e il maresciallo Agostino Sanna, appartenenti all’Aviazione Leggera dell’Esercito e distaccati in Sardegna per le attività antincendio. Il Comune di Tempio ha organizzato per ieri mattina a Vallicciola, sul Monte Limbara, una cerimonia commemorativa nel luogo che conserva la memoria dei tre militari. All’iniziativa erano annunciati la sindaca Gianna Masu, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale con il comandante Giannicola Zuccarelli, l’Associazione Nazionale Forestali e la Polizia locale di Tempio.

La tragedia del 5 settembre 1981.

Cozzolino e Narducci erano i due piloti dell’elicottero, mentre Sanna era il maresciallo specialista. Le ricostruzioni conservate dall’Associazione Nazionale Aviazione Esercito ricordano che i tre uomini persero la vita a Vallicciola con l’elicottero AB 205 EI 343, al termine di una missione svolta durante l’emergenza incendi che interessava la Gallura. Il sacrificio dei tre militari è rimasto legato alla lunga storia della lotta contro gli incendi in Sardegna. Anche la documentazione dedicata alla storia degli incendi nell’Isola ricorda il 5 settembre 1981 come il giorno in cui l’elicottero dell’Esercito precipitò sul Monte Limbara durante il servizio antincendio, provocando la morte dell’intero equipaggio.

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Il ricordo a Vallicciola.

Il Comune di Tempio ha scelto il 45esimo anniversario per rinnovare l’omaggio ai tre uomini e, insieme a loro, a quanti ancora oggi operano nella protezione del territorio dagli incendi. La commemorazione a Vallicciola mantiene così vivo il legame tra la tragedia del 1981 e una battaglia che ogni estate continua a coinvolgere Forestale, Protezione civile, Vigili del fuoco, volontari e mezzi aerei. Dal 2007 la sezione sarda dell’Associazione Nazionale Aviazione Esercito porta il nome di Agostino Sanna. L’intitolazione fu scelta proprio in memoria del maresciallo morto sul Limbara insieme a Cozzolino e Narducci, mantenendo il ricordo della tragedia anche all’interno dell’associazione degli uomini dell’Aviazione dell’Esercito.

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