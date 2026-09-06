Olbia, lunedì iniziano gli allenamenti al Geovillage

La nuova U.S. Olbia Calcio A.S.D. avvia la preparazione della prima squadra in vista della Seconda Categoria.

L’U.S. Olbia Calcio A.S.D. è pronta a scendere in campo. Gli allenamenti della prima squadra inizieranno lunedì 7 settembre all’impianto sportivo del Geovillage, secondo la programmazione tecnica definita dalla nuova associazione. La società ringrazia il Cipnes Gallura per la disponibilità e la collaborazione.

La decisione arriva dopo la riunione del Consiglio direttivo, che nella giornata di venerdì ha approvato all’unanimità i passaggi amministrativi e operativi necessari all’avvio dell’attività sportiva. Parallelamente partiranno i tesseramenti dei giocatori e gli ulteriori adempimenti sportivi e federali richiesti per affrontare la nuova stagione.

Melino e Fresi guideranno la preparazione.

A seguire il gruppo nelle prossime settimane saranno Salvatore Elio Melino e Marco Fresi, già indicati come componenti dello staff tecnico della prima squadra. La società lavorerà contemporaneamente al completamento della rosa, che verrà definita progressivamente durante la fase di preparazione. La composizione dello staff era stata annunciata insieme all’iscrizione dell’U.S. Olbia al campionato di Seconda Categoria 2026/2027.

Il Geovillage ospiterà quindi gli allenamenti, mentre per le gare interne la nuova società aveva già individuato come soluzione provvisoria lo stadio comunale di Monti. Il club aveva ottenuto in precedenza la nuova matricola federale e completato successivamente l’iscrizione alla Seconda Categoria.

Nei prossimi giorni è prevista anche la presentazione della squadra alla città. Modalità e data saranno comunicate attraverso i canali ufficiali dell’U.S. Olbia Calcio A.S.D., che mantiene aperto il progetto alla partecipazione di imprese, professionisti, tifosi e sostenitori interessati ad affiancare la nuova realtà sportiva.

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