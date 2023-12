Come si incartano le caramelle

Le caramelle sono dolci preparati con una base di sciroppo di zucchero, a cui si aggiungono aromi naturali e artificiali ed eventualmente una confettatura esterna. Questi semplici alimenti presentano alcune caratteristiche specifiche che ne rendono il confezionamento necessario e complesso. Lo zucchero infatti è particolarmente igroscopico: assorbe l’umidità dall’ambiente. Nessuno desidera assaporare una caramella che esce già leggermente umida dall’incarto, è quindi chiaro che il packaging delle caramelle deve essere predisposto in maniera da preservarle in modo perfetto.

Caramelle incartate una a una

Generalmente le caramelle sono incartate singolarmente in modo da preservarne intatte le qualità organolettiche. Si predispone in questi casi il packaging con film twist, un particolare materiale plastico che può essere utilizzato per la preparazione di incarti arrotolati ai lati che, rimanendo indeformati nel tempo, non si aprono proteggendo l’alimento al loro interno. Il medesimo materiale, solitamente venduto in grandi rotoli da tagliare al momento dell’incarto della singola caramella, può essere anche termosaldato, per produrre minuscoli sacchetti in cui inserire una o più caramelle. Tanti di noi hanno scartato una caramella negli ultimi 2 giorni, ma difficilmente hanno fatto caso al minuscolo incarto in plastica. Una plastica particolare, che protegge la caramella dall’umidità e dagli scambi gassosi con l’ambiente, conservandola e preservandola dalle modificazioni.

Incarti doppi o tripli

Il mondo delle caramelle è ampio e variegato, se ne trovano di tutti i gusti e anche con ingredienti particolari. Ci sono caramelle rivestite di cioccolato, con una confettatura colorata, con il liquore al loro interno. Spesso gli ingredienti presenti nelle caramelle costringono i produttori a utilizzare simultaneamente più di un incarto. Avviene solitamente con quei dolciumi che hanno all’interno ingredienti che temono l’esposizione alla luce solare, come il cacao. Per queste caramelle si preparano confezioni singole o multiple, con uno strato interno che può essere di carta o di alluminio, coperto poi da un incarto esterno. Quest’ultimo spesso ha la funzione di permettere di indicare all’esterno le informazioni sul contenuto, e di preservarlo ulteriormente. In alcuni casi lo strato esterno del packaging viene utilizzato come elemento strutturale: consente di rendere leggermente più rigida la confezione, evitando così che la caramella si rompa o si rovini.

Confezioni multiple

Le caramelle possono anche essere confezionate in più pezzi insieme. Lo si fa anche qui adottando vari stratagemmi, che consentono non solo di maneggiare e trasportare le caramelle, ma anche di conservarle e di scrivere all’esterno ingredienti e tutte le informazioni previste dalla legge. Considerando le confezioni multiple il numero di materiali utilizzati si amplia, oltre alla plastica in film si usano anche plastiche rigide, vetro, metalli, cartone. In molti casi le confezioni multiple contengono caramelle già incartate; non è infrequente però trovare confezioni multiple al cui interno le caramelle sono prive di incarto. Questo tipo di soluzione costringe a produrre confezioni multiple rigide, che impediscono rotture e schiacciamento del prodotto interno. L’utilizzo di metallo e vetro permette di produrre confezioni particolarmente piacevoli, che si possono poi riutilizzare per altri scopi, diminuendo l’impatto ambientale del packaging.

