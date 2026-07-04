Incendio in casa a Palau, ecco chi è la vittima

Giorgio Menna è la vittima dell’incendio nella casa a Palau.

Un incendio divampato nel primo pomeriggio di venerdì 4 luglio in un appartamento di via Giuseppe Dessì, a Palau, ha provocato la morte di Giorgio Menna, 38 anni. La tragedia si è verificata mentre all’interno dell’abitazione si trovavano anche i due figli minori dell’uomo, riusciti a uscire autonomamente e a mettersi in salvo. I minori sono stati successivamente accompagnati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti sanitari.

I soccorritori sono arrivati sul posto pochi minuti dopo.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le Forze dell’Ordine per le operazioni di spegnimento e per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’abitazione è stata rapidamente avvolta da fiamme e denso fumo, circostanza che ha reso complessi gli interventi di soccorso e le verifiche successive.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

Il rogo ha richiesto l’intervento coordinato dei soccorsi che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e verificare l’eventuale presenza di ulteriori rischi per gli edifici circostanti. Le autorità competenti proseguono gli accertamenti tecnici per definire con precisione le cause dell’incendio e la dinamica del fatto accaduto.

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