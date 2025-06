La bandiera della Palestina in Consiglio comunale a La Maddalena

Iniziativa del gruppo “La Maddalena Ripartiamo” per la Palestina

La bandiera della Palestina arriva nella sala del Consiglio comunale a La Maddalena, assieme a quella della pace. Durante la seduta dell’assemblea civica, i rappresentanti della Lista “La Maddalena Ripartiamo” hanno presentato una mozione sulla situazione in Medio Oriente. Per una pace giusta e duratura tra Israele e Palestina,. Prima firmataria l’assessora Stefania Terrazzoni. “Nella certezza che la comunità di La Maddalena, attraverso questo atto simbolico ma significativo, possa offrire il proprio contributo ad una mobilitazione più ampia in favore di una pace giusta e duratura tra Israele e Palestina”.

“La nostra Città” scrivono i promotori, “per la sua storia e collocazione strategica nel Mediterraneo, ha sempre espresso una forte vocazione al dialogo, alla solidarietà e alla pace tra i popoli, valori che riteniamo fondamentali e da ribadire oggi più che mai”.

La mozione vuole sensibilizzare sia le Istituzioni che la collettività isolana affinché, nel contesto di un più ampio progetto di partecipazione attiva anche se virtuale, possano prestare il loro contributo finalizzato alla tutela dei diritti umani, al rispetto del diritto internazionale e alla convivenza pacifica tra i popoli, quali principi imprescindibili ed inalienabili, nonché, da ultimo, ma non meno importante, il riconoscimento dello Stato Palestinese.

