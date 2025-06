Guasto alla rete idrica di La Maddalena, rubinetti a secco

I lavori alla rete idrica di Abbanoa a La Maddalena.

Disagi nel centro abitato di La Maddalena a causa di un intervento urgente sulla rete idrica. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono entrate in azione nella mattinata di oggi per riparare una perdita rilevata lungo la condotta principale di via Nazario Sauro. L’operazione ha reso inevitabile l’interruzione del flusso idrico sulla linea di distribuzione, provocando cali di pressione e sospensioni nell’erogazione nelle vie Nazario Sauro, Faravelli e Cagliari.

Il blocco è iniziato alle 10:45 e, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi entro le 15. Tuttavia, il gestore ha fatto sapere che i propri tecnici sono al lavoro per limitare al massimo i disagi, cercando di anticipare il ripristino del servizio qualora le condizioni di intervento lo consentano.

Una volta riavviata la distribuzione, è possibile che l’acqua si presenti momentaneamente torbida, effetto legato al temporaneo svuotamento e riempimento delle tubazioni. In caso di anomalie persistenti, i cittadini possono contattare il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24, per segnalare eventuali problemi. Abbanoa ribadisce il proprio impegno per garantire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.

