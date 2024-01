Truzzu lancia la campagna elettorale, a Olbia potrebbe incontrare Nizzi

Incontro a Olbia per il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

Paolo Truzzu lancerà ufficialmente la sua campagna elettorale per le Elezioni Regionali in Sardegna come candidato presidente della coalizione di centrodestra, civica, sardista e autonomista. L’evento avverrà in due tappe nel fine settimana: domani a Quartu, nella Città metropolitana di Cagliari, di cui Truzzu è sindaco, e domenica a Olbia.

Prima di partecipare al convegno “Per una Sardegna forte e fiera”, a cui sono invitati tutti i rappresentanti del centrodestra, il sindaco di Cagliari si incontrerà con quello di Quartu, Graziano Milia. Nel frattempo, nel centrosinistra, Soru propone ancora alla Todde di farsi da parte assieme a lui per lanciare una figura terza. Truzzu e Milia si confronteranno domani poco prima dell’evento che segnerà l’inizio formale della campagna elettorale del centrodestra. Domenica, a Olbia, ci sarà l’ultimo congresso provinciale di Fratelli d’Italia in Sardegna, dove il candidato dovrebbe incontrare il primo cittadino. Secondo il suo staff, questa sarà una prassi in ogni Comune che il candidato visiterà durante la sua campagna elettorale.

