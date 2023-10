Nella top 25 dei parchi nazionali c’è anche l’arcipelago di La Maddalena

La Maddalena undicesima nella classifica dei parchi nazionali

C’è anche La Maddalena tra i parchi nazionali più apprezzati e con più sentieri d’Italia secondo lo studio di Holidu.it. Il portale per la prenotazione di case e appartamenti vacanza ha realizzato la classifica dei top 25 Parchi Nazionali d’Italia del 2023. I parametri sono quelli del numero di sentieri e del gradimento.

I primi tre in classifica

Al primo posto della classifica si piazza il Parco Nazionale dello Stelvio, situato nelle Alpi Orientali tra Trentino-Alto Adige e Lombardia, nonché il più grande parco nazionale d’Italia che comprende una vasta area montuosa con paesaggi spettacolari e una ricca fauna selvatica, ben 215 sentieri e un punteggio di 4,8 su Google Maps. Medaglia d’argento è invece il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna sito tra Toscana ed Emilia-Romagna e noto per le sue foreste antiche, con alberi secolari e un ambiente naturale incontaminato oltre che per i suoi 128 sentieri e una valutazione di 4,8 su Maps. Terzo gradino del Podio è invece del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il quale si estende tra Piemonte e Valle d’Aosta e che è noto per la sua popolazione di stambecchi e camosci, per i suoi 102 sentieri e per i suoi paesaggi alpini davvero mozzafiato.

La Sardegna è presente con tre parchi nella top 25. Al nono posto c’è Orosei-Gennargentu con 73.935 ettari, 35 sentieri ed è al 14esimo posto per numero di sentieri. Il Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena è all’undicesimo posto. Gli ettari sono 5.134, a cui si aggiungono altri 15.046 di mare. Qui i sentieri sono 25 ed è il 17esimo posto in Italia. Al ventesimo posto c’è l’Asinara coi suoi 5.170 ettari sette sentieri.

“Per questa lista sono state stilate due classifiche – spiegano da Holidu.it -. La prima riguardante il numero di sentieri presenti in ciascun parco e la seconda sulla base del punteggio conseguito da ciascun parco su Google Maps. A parità di punteggio su Google Maps è stata data priorità ai Parchi con maggiore estensione. La classifica finale è stata elaborata come media dei dati delle due classifiche parziali”.

