Party abusivo in spiaggia a Palau, denunciati gli ospiti di un mega yacht

Turismo cafone sulla spiaggia di Porto Liscia a Palau.

Un party privato allestito con gazebo e casse acustiche sulla spiaggia di Porto Liscia, a due passi dalle acque cristalline tra Palau e Porto Pollo. È la scena sfrontata andata in onda questa mattina intorno alle 10, quando l’equipaggio del ”Le Cinq” — un mega yacht di 75 metri battente bandiera delle Isole Cayman — ha pensato bene di trasformare un tratto di costa protetta nel giardino privato dei propri ospiti, mettendo a segno l’ennesimo episodio di turismo irrispettoso in Sardegna.

Il party cafone.

Stando alla denuncia dei volontari del Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana“, i turisti sono sbarcati e hanno allestito un gazebo con casse acustiche e una vera e propria festa abusiva. Immediata è partita la segnalazione alla Capitaneria di Porto di La Maddalena dei volontari del Comitato “Amici di Talmone”, che in quel momento stavano monitorando quel tratto di costa in canoa. Alle 13 la risposta via whatsapp da parte della Capitaneria di Porto, che ha confermato ai volontari del Comitato di “aver provveduto a intimare all’equipaggio dello yacht di smontare la costruzione e di non spiaggiare più il tender”. Nel pomeriggio sull’arenile è tornata la calma. Attualmente il mega yacht è ancora alla fonda al largo di Palau.

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