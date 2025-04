Pasqua e Pasquetta, corsa all’ultimi acquisti a Olbia

La corsa agli acquisti per i ritardatari di Pasqua nei supermercati.

Le uova e le colombe sono state prese d’assalto a Olbia, dove in molti supermercati sono diminuite. Approfittando di qualche sconto o perché non avevano tempo, molti olbiesi e galluresi si sono precipitati all’ultimo a fare gli acquisti per il pranzo di Pasqua e Pasquetta.

Anche se molta merce quest’anno ha subìto dei rincari, come certificato dalle associazioni dei consumatori, i supermercati sono pieni il sabato. Gli articoli più acquistati, oltre a uova e colombe, sono i salumi e i dolci sardi. Questi ultimi non mancano mai nelle tavole in Gallura e a Olbia, perché il loro sapore rievoca festività. Non mancano clienti al banco dei formaggi, pronti per acquistare tutto l’occorrente per realizzare antipasti e la zuppa gallurese. I più pigri, invece, hanno acquistato cibo già pronto dal banco, come dolci, primi e secondi.

