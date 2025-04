I rincari nei supermercati di Olbia per Pasqua.

Anche a Olbia Pasqua 2025 è cominciata all’insegna dei rincari. Nei diversi supermercati di Olbia, rispetto allo scorso anno, come rilevato anche dal Codacons, la maggior parte degli alimentari costano molto di più, soprattutto i dolci, aumentati dal 36% al 40%.

Ad esempio, le colombe, secondo Altroconsumo, hanno visto un aumento dei prezzi in media del 20% rispetto allo scorso anno. Ma quali sono i prezzi nei vari supermercati della città? Al Superpan, ad esempio, le uova Kinder da 320 grammi costano 19,99 euro. Il supermercato, con l’avvicinarsi della Pasqua ha messo in sconto molti suoi articoli, come il 20% dell’uovo di Pasqua della Baci Perugina bianco, al 20%. Sconti anche sulle uova più piccole, passate ai 8.90 al 25%, come quelle della Dolci Preziosi. Il prezzo delle uova quest’anno secondo Codacons, è salito del 40%.

Per quanto riguarda il tradizionale pranzo con l’agnello e il porcetto, sono aumentati i prezzi al chilo. Per comprare un agnello bisogna spendere 15.90 euro al chilo, mentre il porcetto viene un po’ di più, ovvero 16,99 al chilo. Aumenta anche il prezzo dei tradizionali dolci sardi, per chi anziché l’uovo di Pasqua e la colomba preferisce una cucina più locale. Qui i pustoccheddus costano 19.90 euro al chilo, poco di meno i papassini, con un prezzo di 19,89 euro al chilo. Non variano i prezzi delle ciambelle all’albicocca, a 16.99 euro al chilogrammi, gli amaretti (19.90 euro al chilo).

Su anche il prezzo del pane, con 6,45 euro al chilogrammo per le classiche rosette. Rincari anche nei punti vendita Conad, con prezzi che non si discostano tanto riguardo all’agnello: da latte costa 13,50 al chilo e l’agnello sui 15,90. Anche i dolci sardi sono saliti di prezzo, con 22 euro al chilo per le formaggelle, mentre le ricotelle costano 17.20 euro al chilo. Qui i papassini costano 16,60 euro al chilogrammo.

Per quanto riguarda il formaggio, il carrello è più caro: ad esempio i pecorini semi stagionati “Gennargentu” da Conad costano 25,90 euro al chilo, mentre il “pastore” ne costa 22,80. Il pecorino sardo è in sconto al 16% con un prezzo di 20,90. Da Conad le uova a pochi giorni da Pasqua sono state tutte scontate del 30%, incrementando così gli acquisti.

Allo Spazio Conad c’è un maggiore assortimento, come i gamberoni che quest’anno costano 14.50 euro al chilo. L’agnello costa 13,50 euro al chilo, mentre il capretto 17.99. Gli amanti del porcetto per Pasqua dovranno spendere 16,90 euro al chilo. Rincaro anche per i salumi, con prezzi di 28,90 euro al chilo per la salsiccia Fonni, mentre scende a 20,90 euro quella di Bottidda. Per una salsiccia di Desulo, la più economica, bisogna spendere 18,90 euro al chilo.

